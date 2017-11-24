Ведущий финансовый портал Рунета — Банки.ру представил пользователям новую версию раздела «Потребительские кредиты» для мобильных устройств.



«Потребительские кредиты» — один из самых популярных разделов среди посетителей портала. Теперь он оптимизирован таким образом, чтобы подбирать и анализировать кредитные продукты на мобильных устройствах было проще и удобнее. В мобильной версии использованы новые подходы и решения, которые облегчают взаимодействие с сайтом.

Ранее были обновлены мобильные версии главной страницы сайта и раздела «Вклады». В наших ближайших планах — оптимизация мобильных версий всех ключевых разделов, для того чтобы наши сервисы стали еще более удобными для пользователей.