Торги на российском фондовом рынке в четверг завершились в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс ММВБ просел на 0,54% и составил 2 148,56 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,04%, до 1 158,62 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 2,04%, «Газпрома» — на 0,73%, Московской биржи — на 1,18%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,33%, «АЛРОСы» — на 0,32%.

«Оставшись без заокеанских инвесторов, российский рынок акций впал в закономерную коррекцию. Новостной поток на сегодня оказался спокойным, новых драйверов не появилось, и основные биржевые индикаторы отступали», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.