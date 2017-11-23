Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:05 мск просел на 6 копеек и составил 58,425 рубля. Курс евро повысился на 5 копеек, остановившись на отметке 69,2075 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,56 рубля, минимальный — 58,32. Всего за торговый день совершено 20 119 сделок на 2 млрд 412 млн 761 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,3075 рубля, минимальный — 69,05. Всего за торговый день совершено 5 467 сделок на 401 млн 793 тыс. евро.