Заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев считает, что решить задачи по развитию сектора МСП быстро и качественно можно только в проектном режиме.

«Для организации системной работы в регионах по поддержке малого и среднего предпринимательства и переформатирования коммуникации бизнеса и власти мы начали внедрение проектного подхода в регионах. Решить задачи по развитию сектора МСП быстро и качественно можно только в проектном режиме», — заявил он на VII Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».



Замминистра также добавил, что Минэкономразвития сейчас сфокусировано на интеграции всех элементов поддержки МСП в рамках проектного подхода в регионах и обеспечении сервисного подхода к поддержке бизнеса.

По его словам, системность подхода обуславливают четыре задачи госполитики, в рамках которых министерство пытается охватить жизненный цикл конкретного малого и среднего предприятия — вовлечение, акселерация, эффективность и глобализация. «Наша задача сделать так, чтобы на каждом из этапов развития малого и среднего предпринимательства бизнес получал ровно те инструменты поддержки и имеющиеся сервисы, которые ему необходимы для того, чтобы стать более конкурентоспособным, наращивать объем производимой продукции, работать с клиентами и увеличивать прибыль», — сказал он.

Представитель Минэкономразвития подчеркнул, что в развитии малого и среднего предпринимательства регионы и муниципалитеты должны занимать проактивную позицию. «Это направление должно быть в числе основных приоритетов для губернатора и его команды, так как оно влияет не только на экономику, но и на качество жизни граждан и общественной среды», — добавил Фомичев.