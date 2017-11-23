Бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предостерег россиян от участия в бизнес-проектах по майнингу криптовалют в ближайшие два года. Как сообщил он в четверг журналистам в Петербурге, майнинг криптовалют находится только в стадии становления и является рискованным занятием.



«Безусловно, криптовалюты станут серьезным инструментом и технологией будущего, но сегодня они проходят время становления. Я бы пока предостерег создавать фабрики, это временно полученные деньги: кто-то заработает, но многие потеряют», — сказал Кудрин, сравнив эту деятельность с казино.

По его мнению, сегодняшние вкладчики еще не понимают всех масштабов, последствий и технологических трудностей на этом пути, поэтому более 90% сегодняшних криптовалют прекратят свое существование.

«Возникнет только в ближайшие два года понимание, какие правила нужно в этой сфере установить, чтобы в первую очередь защитить потребителя, тех, кто покупает и вкладывает свои деньги. Есть еще попытки взламывания и влияния на криптовалюты, поэтому сегодня это ненадежное место вложений», — сказал он.

10 октября президент России Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. По словам главы государства, использование цифровых денег несет серьезные риски.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщил, что Минфин и ЦБ до конца года подготовят базовый законопроект о регулировании обращения криптовалют. Отвечая на вопрос о том, кто будет заниматься их регулированием, Силуанов отметил, что «там несколько тем: и для Минфина, для ЦБ, и для Росфинмониторинга». Минфин также предлагал допустить к сделкам с криптовалютами в России только квалифицированных инвесторов, в том числе физлиц, а проводить такие сделки — исключительно на бирже.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют. В середине ноября депутат Госдумы Борис Чернышов предложил построить в России город для добычи (майнинга) криптовалют. Майнинг становится все более популярным среди российских компаний и частных лиц, и этот тренд может стать новым источником доходов для граждан и госбюджета.