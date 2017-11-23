Итальянский банк UniCredit запускает трансграничное решение для мгновенных платежей между Италией и Германией. Банк осуществил перевод из Германии в Италию за 2,5 секунды. UniCredit стал первым банком, предлагающим платежи в режиме реального времени в Германии, и первым, кто использует новый формат для трансграничной оплаты.

Для жителей Германии услуга станет доступна уже с 27 ноября, а в Италии — с 22 февраля 2018 года. Максимальная сумма для мгновенной трансакции составляет 15 тыс. евро. Этот предел установлен Европейским центром платежей (EPC). Максимальная сумма за трансакцию будет регулярно пересматриваться начиная с ноября 2018 года.

Система мгновенных платежей является результатом реализации банками директивы SEPA Instant Credit Transfer, первоначально инициированной Европейским центральным банком.



Система постепенно охватит 34 европейские страны. Ожидается, что в 2018—2019 годах к этой схеме присоединится большинство крупных европейских стран, в частности Германия, Нидерланды, Бельгия, Португалия, Швеция, Финляндия, Мальта.