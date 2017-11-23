Brexit обойдется Великобритании в 72 млрд фунтов стерлингов в виде потерянных экономических возможностей к 2021 году. Такие данные приводятся в аналитическом материале Resolution Foundation, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Ранее глава Минфина Великобритании Филип Хэммонд представил парламенту и общественности годовой бюджет, который уже вызвал критику. Согласно данным министра, экономика Великобритании растет медленнее, чем в Японии или Италии, поскольку фунт потерял свою ценность, а инвесторы приостановили поток инвестиций из-за неопределенности по Brexit.
«Последние прогнозы по ВВП указывают, что экономика к 2021 году потеряет 72 млрд фунтов», — сообщается в исследовании.
Великобритания направит дополнительно 3 млрд фунтов стерлингов на процедуру Brexit в течение следующих двух лет. Об этом заявил министр финансов Филип Хэммонд, выступая в парламенте, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.