Европейский союз уже в следующем месяце может включить Турцию в черный список офшорных юрисдикций, узнал Bloomberg.



О возможном включении Турции в черный список офшоров агентству Bloomberg рассказали несколько осведомленных источников. Об этом же свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось агентство. Рабочая группа ЕС, в задачи которой входило изучение «юрисдикций, которые отказываются от сотрудничества по вопросам налогообложения», пришла к выводу, что Турция сделала недостаточно, чтобы обеспечить финансовую прозрачность и эффективно бороться со сверхльготными налоговыми режимами. И 5 декабря рабочая группа может рекомендовать главам министерств финансов стран ЕС включить Турцию в черный список офшорных юрисдикций.

Bloomberg отмечает, что в ЕС пока не решили, какие санкции могут быть применены к странам из черного списка, однако само включение в него чревато для Турции репутационными потерями. Некоторые члены ЕС, в частности Франция, предлагают исключить такие государства из числа получателей международного финансирования.

Как рассказал Bloomberg участник рабочей группы, в ходе дискуссии эксперты сошлись во мнении, что решение о том, чтобы вопреки формальным основаниям не включать Турцию в черный список, может быть принято только на политическом уровне.

Всего в черный список офшоров могут войти 36 государств: помимо Турции, это, в частности, Армения, Сербия, острова Кука, Панама, Тунис и Маршалловы Острова.

В интервью Reuters 23 ноября глава Минфина Турции Наджи Агбал заявил, что Анкара соблюдала международные обязательства в сфере налогообложения. Министр указал, что Турция предупредила ЕС о том, что сможет завершить всю необходимую работу к концу 2019 года.