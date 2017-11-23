Глава Tele2 Сергей Эмдин заявил, что компании удалось пройти все сложные времена.



«Мы частная компания, поэтому «неприятно» показывать результаты нам может быть только своим акционерам, а мнение внешнего сообщества по этому вопросу не имеет значительного влияния. Причина была в другом. Мы находимся в очень конкурентной отрасли. Развитие «Т2 РТК Холдинг» происходит по существенно отличающимся от «большой тройки» («ВымпелКом», «МегаФон», МТС) трендам. Мы не хотим, имея эту возможность, давать лишние козыри «тройке» в конкурентной борьбе. Какая-то информация, безусловно, все равно утекает, но это не носит системный характер», — сказал он в интервью РБК.

По его словам, в III квартале этого года абонентская база компании превысила 40,3 млн абонентов, то есть со II квартала 2016 года, когда в Tele2 последний раз давали подобную информацию, набрали 1,4 млн абонентов. «За этот период мы обеспечили здоровый прирост абонентской базы, но это произошло не за счет демпинга и нашей старой стратегии жесткого голосового дискаунтера, а в основном за счет прироста пользователей мобильного Интернета. Мы видим опережающий рост ARPU (средний счет абонента) и рентабельности компании», — отметил он.

Эмдин подчеркнул, что количество абонентов для Tele2 не является самоцелью. «Мы понимаем, что в той ситуации, в которой находится сегодня рынок сотовой связи, не каждый абонент создает стоимость. Важно другое: какого абонента ты привлекаешь, на каких условиях. Например, безлимитные тарифы, которые получили массовое распространение в прошлом году, позволили привлечь много абонентов, но они фактически создавали компании убыток. Мы хотим привлекать не таких абонентов, а качественных, хороших, которые будут повышать акционерную стоимость компании», — сказал глава компании.