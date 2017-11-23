Россельхозбанк (РСХБ ) за девять месяцев 2017 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,86 раза — до 12,25 млрд против 35,1 млрд рублей годом ранее. Такие данные промежуточной сокращенной консолидированной отчетности по МСФО обнародовала кредитная организация в четверг.



При этом банк также сократил чистый убыток по МСФО в III квартале 2017-го — в 6,8 раза, до 1,455 млрд рублей по сравнению с 9,848 млрд в июле — сентябре 2016 года.

Кредитный портфель группы за девять месяцев вырос на 168 млрд рублей (плюс 9,3%) и составил 1,976 трлн рублей до вычета резервов. Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 148,3 млрд рублей (плюс 10%), до 1,629 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц выросла на 19,7 млрд рублей (плюс 6%), до 346,8 млрд рублей.



За отчетный период активы группы увеличились на 193,5 млрд рублей (плюс 7,9%) и составили 2,656 трлн рублей.

Развитие ресурсной базы группы в январе — сентябре 2017 года обеспечивалось за счет увеличения объемов привлекаемых клиентских средств, их диверсификации по источникам, снижения зависимости от крупнооптовых привлечений, удешевления стоимости фондирования.

Средства клиентов выросли с начала года на 324 млрд рублей (плюс 20,5%) и составили 1,902 трлн против 1,578 трлн рублей на конец 2016 года. Ускоренный рост клиентских средств способствовал увеличению их доли в структуре пассивов группы с 69% в начале года до 77% на конец сентября. Депозиты и остатки на счетах юрлиц за девять месяцев увеличились на 149,6 млрд рублей (плюс 15,5%) и составили 1,114 трлн рублей. Средства физлиц выросли на 174,4 млрд рублей (плюс 28,4%), до 787,4 млрд рублей.

В январе — сентябре 2017 года группа увеличила чистые операционные доходы, в том числе за счет эффективного управления операционными и административными расходами. Чистый процентный доход увеличен на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — с 42,8 млрд до 48,2 млрд рублей. Чистая процентная маржа соответственно повысилась с 2,5% до 2,7%. Рост чистого комиссионного дохода составил 45,4% — с 10,2 млрд до 14,8 млрд рублей.