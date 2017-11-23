Мещанский районный суд Москвы обязал ключевого акционера банка «Югра» Алексея Хотина выплатить Альфа-Банку 700 млн долларов, которые бизнесмен задолжал по договорам поручительства.

Мирового соглашения, о котором говорилось ранее, достичь не удалось.

«Несмотря на предпринятые банком попытки заключить мировое соглашение, согласовать условия с Хотиным и его структурами финально не удалось», — сказали порталу Банки.ру в пресс-службе Альфа-Банка.

«Мы удовлетворены решением суда», — подчеркнули в ней.

Газета «Ведомости» сообщала, что в рамках мирового соглашения по иску Альфа-Банка, скорее всего, банку будет передана недвижимость, заложенная по кредитам. Такое предположение высказал газете один из партнеров структур Хотина.

Алексей Хотин и его отец Юрий считаются одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Журнал Forbes в 2017 году оценил их портфель в 1,1 млн кв. м офисных и 176 тыс. кв. м торговых площадей с доходом от аренды в 295 млн долларов.

