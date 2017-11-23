Ключевой акционер «Югры» Алексей Хотин намерен обжаловать решение Мещанской суда Москвы о взыскании 700 млн долларов в пользу Альфа-Банка, поскольку оснований для досрочного погашения кредита, по мнению защиты, нет.

«Суд подошел к слушанию исключительно формально, отклонив все семь ходатайств ответчика. Между тем по состоянию на сегодняшний день все обязательства компании перед банком исполняются. За десять лет компании Алексея Хотина погасили банку около 200 млн долларов. На текущий момент все соглашения являются действующими, обязательства по ним исполняются в полном объеме, просрочек нет», — говорится в сообщении пресс-службы Хотина.

Ранее сообщалось, что бизнес-структуры Хотина и представители Альфа-Банка начали переговоры о заключении мирового соглашения, однако достичь его не удалось.

По мнению Хотина, поведение Альфа-Банка можно расценить исключительно как давление на заемщика с целью навязать нерыночные условия кредитных обязательств.

​Суд удовлетворил иск Альфа-Банка к Хотину на 700 млн долларов Мещанский районный суд Москвы обязал ключевого акционера банка «Югра» Алексея Хотина выплатить Альфа-Банку 700 млн долларов, которые бизнесмен задолжал по договорам поручительства.