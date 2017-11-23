QIWI запускает новый проект для стримеров — QIWI Donate. Сервис предназначен для сбора пожертвований стримерам во время трансляций.

«Интерфейс QIWI Donate позволяет стримерам сделать простую настройку донатинга и осуществлять мгновенный вывод денег. Для начала использования QIWI Donate достаточно настроить страницу сбора денег и вид уведомлений, а ссылку закрепить в описании стрима. На странице зритель выбирает сумму и пишет сообщение. Оповещения о пожертвованиях зрителей приходят в прямом эфире стрима», — говорится в сообщении пресс-службы.



Сбор пожертвований осуществляется на аккаунт «QIWI Кошелька» стримера в режиме онлайн. Зрители могут сделать донат переводом с «QIWI Кошелька».

До 31 декабря 2017 года комиссия за сбор пожертвования и вывод средств с «QIWI Кошелька» не взимается. Далее комиссия за сбор составит 4% от суммы пожертвования.

Регистрация на donate.qiwi.com осуществляется по аккаунту стримера на YouTube или Twitch. Сервис доступен стримерам, прошедшим процедуру идентификации в платежном сервисе QIWI.