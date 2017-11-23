Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий рекламу на квитанциях по квартплате.



Поправки в ФЗ «О рекламе», инициированные и подготовленные депутатами, устанавливают запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов.

Законопроект предлагает запретить размещение рекламы на платежных документах, предназначенных для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят в октябре 2014 года. Далее законопроекту предстоит пройти чтение в Совете Федерации, после чего следует подписание президентом РФ.

Закон вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.