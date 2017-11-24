Два кредитора рухнувшего Пробизнесбанка взыскивают в суде убытки с АСВ

Два кредитора рухнувшего Пробизнесбанка взыскивают в суде 1 млрд рублей убытков с Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего банка, пишут «Ведомости».

Иск в Арбитражный суд Москвы подали две компании — ООО «Индустрия ЛКМ» и ООО «Трансфорвардингвосток». Суд назначил рассмотрение на 24 ноября. Помимо представителей компаний и АСВ на заседании должен присутствовать и представитель Банка России — ЦБ указан в иске третьей стороной.



Истцы указывают, что в период работы временной администрации АСВ (с 10 по 11 августа 2015 года) банк провел спорные операции на 1 млрд рублей. АСВ как конкурсный управляющий должно было их оспорить и вернуть в конкурсную массу, но не сделало этого, говорится в иске. С 11 августа у банка была картотека неплатежей, выходит, некоторые кредиторы получили приоритет в выплатах. Истцы указывают, что у Пробизнесбанка на 79 млрд рублей неисполненных обязательств, включенных в реестр требований кредиторов.

Среди тех, кто получил приоритет в удовлетворении требований, — компании «Агрофуд» и «Эк эко свет», говорится в иске. Полного перечня организаций в иске нет, но указано, что в суде недействительными признаны 129 операций на общую сумму 291,9 млн рублей. Один из совладельцев «Агрофуда» — Сергей Соловейчик, президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо России, по данным СПАРК. Гендиректор «Агрофуда» Оксана Крылова подтвердила это.

Часть платежей «Агрофуда» Пробизнесбанк провел, например таможенные платежи, рассказывает Крылова, а часть — не провел. «АСВ оспорило эти сделки, суд конкурсного управляющего поддержал, — сообщает она. — Мы выплачиваем средства, перечисленные по поручению компании, по графику».

«Эк эко свет» дошел до Верховного суда, пытаясь оспорить признание сделок недействительными, сообщил представитель компании: «Верховный суд оставил в силе первоначальное решение суда. Вопрос о возврате суммы задолженности компания решила, заключив мировое соглашение с АСВ».

АСВ знакомо с заявлением, но не может согласиться с требованиями, сообщил представитель агентства. По его словам, позиция заявителей ошибочна.