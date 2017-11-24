Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в пятницу преимущественно положительную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:27 мск повысился на 0,07% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 538,55 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в плюсе на 0,18% — на отметке 29 760,8, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на уровне 0,56% и находился на отметке 3 331,12 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,41% до 3 437,07. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,09% до 2 539,37 пункта.