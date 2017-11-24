Банки столкнулись с массовыми жалобами на отказы в проведении платежей при ошибке заполнения поля очередности в бумажных квитанциях. Их клиенты опасаются попасть из-за подобных ситуаций в черный список. В Минфине уверены, что банки действуют неправомерно, пишет «Коммерсант».



В Минфине подтвердили наличие проблемы, указав, что речь идет преимущественно о налоговых платежах и платежах во внебюджетные фонды. При этом отказы следуют не только из-за значимых ошибок, но и из-за формальных — неверных кодов в поле очередности платежей.

По мнению Минфина, банки не вправе отказывать клиентам в проведении платежа исключительно из-за ошибок в указании очередности операций в бумажном платежном поручении. Позиция министерства изложена в письме № 05-07-06/64623. В нем Минфин поясняет, что банки вправе устанавливать собственные правила приема платежных поручений, однако они не должны противоречить положению ЦБ о правилах осуществления перевода денежных средств № 383-П. А в этом положении нет такого основания для отказа, как ошибка в очередности платежей.

Согласны с позицией Минфина и в Федеральной налоговой службе. Однако в кредитных организациях уверены, что имеют полное право отказать по формальным признакам, но по факту делать это вовсе не обязательно. «Клиенты ошибаются в очередности платежей очень часто, и, чтобы их не нервировать, у нас программа автоматически меняет очередность платежа на правильную, и мы платеж проводим», — отметила директор юридического департамента ЮниКредит Банка Наталья Окунева. Впрочем, так поступают далеко не все: участники рынка отмечают, что не готовы принимать на себя риск проведения платежа с ошибкой.

Клиенты же отказ в проведении платежа воспринимают болезненно, опасаясь по формальным причинам попасть в черный список и лишиться доступа к банковским услугам. Хотя такое мнение ошибочно. «Отказ в проведении платежного поручения из-за ошибки или опечатки не является основанием для сообщения в Росфинмониторинг, и в черный список клиенты не попадут», — заверил экс-глава комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин.

Нервозности добавляет и приближающийся период уплаты налогов для граждан. До 1 декабря физлицам необходимо уплатить имущественные налоги. Если при подобной ошибке банк откажется проводить платеж, то налогоплательщику будут начислены пени и штрафы.

