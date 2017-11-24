Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, о чьем участии в выборах объявил на этой неделе президиум фракции, подготовил предвыборные тезисы «100 шагов: пора сделать мощный рывок вперед!», следует из сообщения партии, поступившем в РБК.

Первые законопроекты Жириновского в случае его победы на выборах президента 18 марта 2018 года будут направлены на защиту русского языка и русских за границей, сообщает пресс-служба ЛДПР. Среди его обещаний есть бесплатная раздача гражданам акций госкомпаний и деноминация рубля, чтобы доллар стоил 60 копеек.

Он намерен ликвидировать ипотеку, запретить коллекторскую деятельность, снять все ограничения на выезд за рубеж из-за долгов. Некоторые положения программы Жириновского оформлены в виде лозунгов и речевок: «НЕТ подпольной водке», «Объявить войну вредным добавкам в продукты». Для решения первого вопроса он призвал «создать госмагазины, в которых будет продаваться дешевая, но качественная водка», для второго — «запретить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы».

В своих предвыборных тезисах он обращается как к молодежи («молодежи везде дорога»), так и к малоимущим пенсионерам, которым он предлагает списать долги по квартплате. Женщинам, по его мнению, надо платить за отказ от аборта, а мужчин — «стимулировать приходить в педагогику». У автомобилистов «за наглые выходки на дорогах конфисковать автомобиль и высылать на 300 км», говорится в тезисах лидера ЛДПР.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о поправках в избирательное законодательство, позволяющий перенести дату выборов в 2018 году на день годовщины присоединения Крыма. Выборы президента Совет Федерации назначит до 15 декабря.