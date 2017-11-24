«ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») с 1 декабря отменит транслитерацию в СМС-сообщениях, которые банки отправляют клиентам, пишут «Известия» со ссылкой на письмо сотового оператора кредитным организациям. Теперь текст таких сообщений будет только на русском языке, что занимает вдвое больше места, чем на английском. В результате цена на услуги СМС-информирования вырастет, прогнозируют эксперты.



«С 1 декабря 2017 года будут приниматься только шаблоны трансакционных сообщений без использованием транслитерации», — проинформировал сотовый оператор. Сообщения, не прошедшие проверку соответствующего шаблона, со следующего месяца «Билайн» не будет рассылать.



«Изменение направлено на исключение нечитаемых и не воспринимаемых символов, не позволяющих в должной мере воспринять информацию о совершенных абонентами операциях с использованием карт», — пояснил представитель пресс-службы «Билайна». В компании рассчитывают, что эти меры также «помогут в противодействии мошенническим действиям третьих лиц в сфере дистанционного банковского обслуживания».

Банкиры указывают, что подобное новшество напрямую отразится на конечных потребителях — клиентах кредитных организаций. Могут возникнуть трудности с переводом названий торговых точек на русский язык и, соответственно, претензии граждан.

Кроме того, нововведение повлечет удорожание услуг СМС-информирования. Это коснется тарифов по картам всех платежных систем. Максимальный размер сообщения — 70 знаков. А текст на русском занимает вдвое больше места, чем на английском. Соответственно отправлять придется не одно СМС, а два, а то и три.

Из-за перехода на русский СМС-трафик увеличится как минимум вдвое, что вынудит банки повысить тарифы, подтвердила директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова. Пока неясно, на сколько именно они могут возрасти, так как у финансовых организаций есть резервы для покрытия такого рода расходов.



Банки работают со всеми операторами сотовой связи, помимо «Билайна», крупнейшие — это МТС и «МегаФон». Последний не собирается отменять транслитерацию в СМС, сообщили в пресс-службе компании. В МТС не ответили на запрос. Но банки не различают клиентов разных сотовых операторов. У финансовых организаций единые тарифы на услуги СМС-информирования. То есть из-за перехода «Билайна» на русский язык пострадают и абоненты других телефонных компаний. И логично предположить, что если расходы банков увеличатся как минимум вдвое, то и тарифы на СМС-информирование вырастут на сопоставимую или чуть меньшую величину.



Впрочем, банки начали искать альтернативы СМС как способу оповещения о карточных операциях. В первую очередь используют push-сообщения (всплывающие сообщения на экране).