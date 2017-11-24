Уведомления о транспортном налоге за 2016 год, которые получили граждане и которые им нужно оплатить до 1 декабря включительно, в этом году озадачили многих. Некоторые налогоплательщики жалуются, что получили из налоговой инспекции повторные требования по уже уплаченному налогу за предыдущие периоды, а другие — на начисления за давно проданные либо угнанные автомобили, пишут «Ведомости».



К примеру, менеджер Илья Виноградов с удивлением обнаружил в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) платежку на сумму около 6 тыс. рублей плюс пени примерно 4 тыс. рублей за Mitsubishi Lancer, проданный еще в декабре 2013 года.

«В этом году мне пришло налоговое уведомление с расчетом транспортного налога, в котором указаны все автомобили, которыми я когда-то владела, в том числе проданный более десяти лет назад», — недоумевает председатель коллегии адвокатов «Арбат» Наталья Никольская, прежде извещений о налоге на проданные автомобили она не получала.

Налогоплательщики, которые успели лично обратиться в местные налоговые инспекции за разъяснениями, жалуются на очереди. Посетители налоговых инспекций слышали от инспекторов, что несоответствия могут быть связаны с неким «слиянием баз».



В ФНС большое число ошибок в уведомлениях о транспортном налоге в ФНС объяснили тем, что «используют сведения, получаемые из различных регистрирующих органов, в том числе ГИБДД, Росморречфлота и так далее» и что «качество налогового администрирования напрямую зависит от актуальности и полноты их сведений».

Сотрудники ФНС и юристы дружно советуют тем, кто обнаружит в налоговом уведомлении неактуальную информацию, сразу сообщить о ней в налоговый орган, например, через личный кабинет налогоплательщика. По данным ФНС, через личный кабинет решать вопросы получается оперативнее. Налоговики обещают самостоятельно проверить информацию налогоплательщика в ГИБДД и в случае ее подтверждения аннулировать (или пересчитать) ранее исчисленный налог и пени, уведомив заявителя.



Юристы же советуют бывшим владельцам проданных автомобилей не ждать, а самостоятельно обратиться в ГИБДД. Там налогоплательщик может сам взять справку о том, что спорный автомобиль ему не принадлежит, обычно в день обращения.