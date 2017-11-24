Российский союз автостраховщиков (РСА) составил рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.



«В целом по России частота страховых случаев по итогам девяти месяцев 2017 года составила 5,8% (по итогам девяти месяцев 2016-го — 5,4%), средняя выплата — 79,469 тысячи рублей (за девять месяцев 2016 года — 69,146 тысячи рублей), отношение судебных выплат к несудебным — 14,1% (за девять месяцев 2016-го — 13,8%), отношение судебных расходов к сумме основного требования — 108% (за девять месяцев 2016 года — 99%), уровень выплат с учетом нормы РВД — 103% (по итогам девяти месяцев 2016 года — 82%)», — говорится в релизе.

По данным РСА, значительно ухудшил свое положение в рейтинге по сравнению с девятью месяцами 2016-го Приморский край — регион переместился с последнего места (40-е место) желтой зоны (ситуация в которой расценивается как пограничная) в красную зону (крайне неблагополучная зона) на 15-е место. Также изменили свои позиции в рейтинге Липецкая область (переместилась с 13-го на шестое место) и Оренбургская область (переместилась с 12-е на седьмое место).

«Положительная динамика наблюдается в Краснодарском крае (уменьшилась частота страховых случаев), Челябинской области (уменьшилось отношение судебных выплат к несудебным) и Республике Татарстан (уменьшилось число судебных выплат в отношении к сумме основного требования). Результаты рейтинга показывают, что средняя выплата по ОСАГО превышает 100 тысяч рублей в 14 регионах России, при этом в среднем по стране она составляет 79,5 тысячи рублей», — отметили в РСА.

К регионам с высокой выплатой относятся: Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания, Краснодарский и Ставропольский края, Ингушетия, Ивановская, Ростовская, Амурская, Нижегородская и Ульяновская области, Камчатский край и Чеченская Республика, заключили в союзе.