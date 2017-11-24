Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 9 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 58,54 рубля, курс евро увеличился на 12 копеек, до 69,36 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Рубль остановил укрепление, но задел сохраняется, считает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его мнению, на фоне дальнейшего повышения нефтяных котировок и общего ослабления доллара пара USD/RUB способна опуститься до 57,8 рубля.

«И технические аспекты сейчас на стороне рубля. Чтобы техническая картина снова стала «бычьей» по доллару, покупателям необходимо в течение двух торговых дней поднять курс «американца» выше 59 рублей. Для выполнения этой задачи им необходимо сначала пройти уровень 58,5 рубля за доллар», — комментирует эксперт.

Курс национальной валюты останется в слабом восходящем тренде, если цены на сырую нефть будут удерживаться возле нынешних уровней, согласен руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 63,49 доллара.

Между тем пролонгация соглашения ОПЕК+ уже заложена рынком в цены, предупреждает Антонов. Он не исключает, что в ближайшие дни цена на нефть может развернуться.

Поскольку сегодня в США биржи работают по сокращенному графику, то, скорее всего, низкая активность трейдеров сохранится до понедельника на всех рынках, заключают эксперты.