ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» — один из крупнейших банков Дальнего Востока. Ключевые владельцы — группа предпринимателей, контролирующих «ППФИН Регион». Основные направления деятельности — кредитование частных лиц и коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады. Банк довольно активен на валютном рынке и рынке ценных бумаг.

В настоящее время 59,2% акций кредитной организации принадлежит ООО «ППФИН Регион», конечными бенефициарами которого являются Андрей Вдовин, Алексей Масловский, Питер Хамбро через «ППФИН» и компанию Techsun Enterprises Limited, владеющую пакетом акций в 8,41%. Доля в 17,91% акций АТБ с 2007 года принадлежит шведскому инвестиционному фонду East Capital, долей в 6,71% с октября 2008 года владеет Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение Всемирного банка), доля в 2,64% за Epic Vision Ltd (конечный бенефициар — Кимора Рената Харрис), 1,76% — у ООО «Экспо-лизинг», 3,4% приходится на акционеров-миноритариев.

По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 127,37 млрд рублей (56-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,45 млрд, кредитный портфель — 74,29 млрд, обязательства перед населением — 64,18 млрд.