Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Согласно закону, доходы бюджета РФ в 2018 году составят 15,26 трлн рублей, в 2019 году — 15,55 трлн рублей, в 2020 году — 16,3 трлн рублей. Расходы запланированы на уровне 16,53 трлн рублей в 2018 году, 16,4 трлн рублей в 2019 году и 17,155 трлн рублей в 2020 году.

Таким образом, дефицит федерального бюджета составит около 1,3 трлн рублей, в 2019 году — 819,1 млрд рублей, в 2020 году — 870 млрд рублей.

В закон о бюджете также заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.

Комментируя принятие закона о бюджете в третьем чтении, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил: «Во-первых, главный показатель бюджета, где мы видим развитие, — это рост внутреннего валового продукта. Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2% — бюджет роста. И мы еще подчеркиваем, что впервые в бюджете мы видим рост: рост зарплаты, рост денежного довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая нацелена именно на решение этих задач. Все это подкреплено денежными средствами».