Формирование единого платежного пространства стран Евразийского экономического союза планируется завершить до конца 2019 года. Об этом заявил на состоявшейся 22—23 ноября в Ереване второй рабочей встрече глав национальных платежных систем и национальных банков стран СНГ, в которой приняли участие представители России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, генеральный директор российского АО «НСПК» Владимир Комлев.

Он напомнил об уже реализованном проекте с Арменией по взаимному приему национальных карт — российской карты «Мир», оператором которой выступает НСПК, в Армении и армянской ArCa («АрКа») — в России.

«Сегодня наши платежные карты принимаются в инфраструктурах участников платежных систем обеих стран. Все расчеты проводятся в национальных валютах — рублях и драмах, через расчетные банки двух платежных систем: ВТБ и Америабанка, а не конвертируются в доллары или евро, как это происходит при платежах по картам международных платежных систем», — отметил Комлев, уточнив, что благодаря этому для держателей карт ArCa и «Мир» стоимость таких операций гораздо меньше.

«Конечно, мы продолжим вместе с коллегами раскрывать сети приема, решать вопрос брендирования. В каждой стране есть свои особенности регулирования, законодательства, культуры, и какие-то вопросы в рамках интеграции с другими платежными системами — участниками рабочей встречи нам придется решать заново. Но мы планируем завершить формирование единого платежного пространства стран ЕАЭС до конца 2019 года», — заявил глава НСПК.

Россия и Армения завершили пилотный проект по взаимному приему национальных карт В России и Армении завершен пилотный проект по интеграции национальных платежных систем двух стран. Об этом сообщает АО «Национальная система платежных карт» — оператор российской платежной системы «Мир».

Исполнительный директор ЗАО «Армениан Кард» Ишхан Мхитарян рассказал, что первые трансакции по картам «Мир» в инфраструктуре платежной системы ArCa прошли еще в августе этого года, а уже в октябре их количество превысило 200 операций в день, и это не только операции в банкоматах, но и оплата в торговых точках. Основная часть трансакций приходится на Ереван — 58,6%; 14,9% трансакций зарегистрировано в Гюмри, 7,2% — в Цахкадзоре. «Мы ожидаем, что количество операций по картам «Мир» в Армении будет расти во время туристического сезона», — добавил Мхитарян.

Комлев также сообщил, что «сегодня целый ряд армянских банков использует созданные в НСПК технологии для перехода карт ArCa с магнитной полосой на карты с чипом. У ArCa теперь есть разработанный НСПК и полностью EMV-совместимый чип». «Технологическая основа, которую мы предлагаем, — это контактное, бесконтактное и мобильное приложения, ядро терминала — соответствует самым передовым стандартам, и мы безвозмездно передаем ее нашим армянским коллегам», — подчеркнул гендиректор НСПК.

По информации директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллы Бакиной, «в 2017 году Банк России проделал серьезную работу, направленную на внесение изменений в закон о национальной платежной системе… Благодаря этим изменениям… стало возможно участие в НСПК иностранных центральных банков, кредитных и международных финансовых организаций». «Мы намерены продолжать развитие в этом направлении, в том числе по формированию общего платежного пространства с государствами ЕАЭС», — заверила она.

По словам Бакиной, на следующий год в рамках международного сотрудничества определено несколько ключевых направлений, в частности, проект, аналогичный реализованному с Арменией, планируется реализовать в 2018 году с Белоруссией и Киргизией. «На уровне центральных и национальных банков мы также будем развивать сотрудничество в области надзора и наблюдения за деятельностью платежных систем», — добавила представитель ЦБ РФ.



По итогам второй рабочей встречи глав национальных платежных систем и нацбанков была принята резолюция о намерении продолжить работу над созданием единого платежного пространства, а также достигнута договоренность о реализации межсистемной интеграции с платежными системами «Элкарт», «Белкарт» и Uzcard в течение 2018—2019 годов. В частности, между НСПК и платежной системой «Белкарт» было подписано соглашение о намерении реализовать взаимодействие платежных систем Белоруссии и России. Также была подписана дорожная карта по проекту интеграции с платежной системой Киргизии «Элкарт».