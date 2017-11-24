Объем денежной базы РФ в узком определении на 17 ноября достиг 9 трлн 399,6 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте ЦБ в пятницу.



По состоянию на 10 ноября 2017 года денежная база составляла 9 трлн 320,8 млрд рублей. Таким образом, за неделю показатель увеличился на 78,8 млрд.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ. Еженедельные значения приводятся на конец отчетной даты.