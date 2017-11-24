Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018—2020 годы.

Доходы бюджета фонда на 2018 год определены в сумме 8,333 трлн рублей, на 2019-й — 8,621 трлн рублей, на 2020-й — 8,935 трлн рублей. Расходы запланированы на 2018 год на уровне 8,439 трлн рублей, на 2019-й — 8,694 трлн рублей, на 2020-й — 8,98 трлн рублей. Проект бюджета ПФР сформирован в 2018 году с дефицитом в 106 млрд рублей, в 2019-м — 73 млрд рублей, в 2020-м — 45 млрд рублей.

При этом на 2018—2020 годы сохраняется мораторий на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. В 2018 году расходы ПФР на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 млрд до 7,15 трлн рублей, на социальные выплаты — на 11,8 млрд до 981 млрд рублей.

Бюджет ПФР предусматривает увеличение страховых пенсий с учетом временного изменения порядка их индексации. Страховые пенсии неработающих пенсионеров, включая фиксированную выплату, с 1 января 2018 года будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей (161,3% к прожиточному минимуму пенсионера), социальной пенсии — до 9 045 рублей (103,7%). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.

В 2018 году ПФР продолжит выделять регионам субсидии на реализацию социальных программ в части строительства, реконструкции и ремонта социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развития их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности. На эти цели в проекте бюджета фонда предусмотрен 1 млрд рублей. Такие субсидии выделяются фондом на условиях софинансирования расходов на реализацию социальных программ субъектами РФ.