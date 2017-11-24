Группа ВТБ (ВТБ Банк Москвы и ВТБ 24) снижает ставки по ипотеке на 0,25 процентного пункта.

Теперь денежные средства на покупку квартиры в новостройке либо на вторичном рынке предоставляются под 9,75% годовых. Для зарплатных клиентов ставка составит 9,45% годовых. При покупке готовой квартиры площадью от 65 кв. м ставка будет равна 9,25%.

В ВТБ клиенты-бюджетники (сегмент «Люди дела») могут рассчитывать на ставку 9,45%, а если перечисление их зарплаты осуществляется на счет в банке, ставка будет снижена до 9,25% годовых.

При оформлении кредита по двум документам надбавка к ставке составит 0,7 п. п., а клиенту потребуется внести как минимум 40% от стоимости приобретаемого жилья.

Рефинансирование предлагается под 9,45% годовых для зарплатных клиентов банка и под 9,75% — для прочих заемщиков.

Максимальная сумма кредита зависит от платежеспособности заемщика и не может превышать 85% от стоимости первичного и вторичного жилья (90% — для зарплатных клиентов) и 60% от стоимости залога при рефинансировании. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.



«Указанные ставки будут действовать при подписании кредитного договора до 31 декабря 2017 года. При отказе от комплексного ипотечного страхования ставка увеличится на 1 процентный пункт», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 9 442,61 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 080,74 млрд, кредитный портфель — 5 192,13 млрд, обязательства перед населением — 559,42 млрд.