Абоненты «МегаФона» заметили у себя на смартфонах рекламу оператора поверх чужих сайтов — и массово возмутились в социальных сетях. «МегаФон» тестирует показ баннерной рекламы на мобильных устройствах, объяснил представитель компании. Участники рынка считают эксперимент рискованным, пишут «Ведомости».



В РОЦИТ поступили десятки жалоб абонентов «МегаФона», утверждает директор центра Сергей Гребенников. По его словам, РОЦИТ отправил письма с просьбой проверить рекламу «МегаФона» в антимонопольную службу и Роспотребнадзор. Ко вчерашнему дню ни в том ни в другом ведомстве писем не получили.

Позиция «МегаФона» выглядит уязвимой, считает исполнительный директор Heads Consulting Никита Куликов: оператор получает согласие абонента на рекламный контент, но по закону «О рекламе» по требованию абонента должен прекратить его показ. Фактически речь идет о рекламе на ресурсах, принадлежащих третьим лицам, они могут взыскать с оператора недополученную рекламную прибыль, полагает Куликов.

Тестирование законно — канал передачи данных, по которому идет доступ к сайту, принадлежит «МегаФону», оператор имеет право его монетизировать, парирует представитель «МегаФона».

За рубежом операторы пытались размещать рекламу поверх сторонних сервисов, но после судебных процессов прекратили, рассказывает президент Interactive Advertising Bureau Russia Борис Омельницкий: участники рекламного рынка договариваются об отказе от «токсичных» форматов. Навязчивая реклама может оказать негативное воздействие на репутацию рекламируемого товара, считает эксперт.