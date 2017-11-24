Банк Жилищного Финансирования повысил ставки по рублевым вкладам на 0,25—0,5 п. п.

«Сберегательный-Онлайн» теперь можно разместить под 7,8% (ранее — под 7,5%). Проценты выплачиваются по окончании срока.

«Всегда в выгоде» открывается под 7,25% вместо 7%, а «Всегда в выгоде — Онлайн» — под 7,5% вместо 7,25%. Проценты ежемесячно капитализируются и могут быть выплачены вкладчику.

Процентная ставка по «Свободному» составляет 6,75% (ранее — 6,25%), а по «Свободе действий — Онлайн» — 7% вместо 6,5%. Проценты по этим депозитам ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма для всех вкладов составляет 10 тыс. рублей. Внесение дополнительных взносов предусмотрено. Исключение составляет «Сберегательный — Онлайн» — от 30 тыс. рублей, пополнять его нельзя.

Срок размещения всех вкладов — 370 дней.