Собственники компаний, в которых имеются долги по зарплате, должны активнее привлекаться к ответственности за это и своими деньгами гасить задолженности, заявил в пятницу на совещании по этой проблеме в регионах СФО глава Роструда Всеволод Вуколов.

«Необходимо, с моей точки зрения, привлекать к ответственности не только работодателей, но и собственников. Причем добиваться, чтобы он (собственник) своими в том числе деньгами гасил возникшую задолженность», — сказал Вуколов.

Он отметил, что на сегодняшний день принят закон, который позволяет арбитражным управляющим готовить иски в суд в отношении акционеров предприятия. В законе прописаны их прямая ответственность за долги по зарплате и механизм взыскания. В ближайшее время, по его словам, в регионах будут проведены совещания по этому механизму.

«Необходимо гасить долги по зарплате всеми формальными и неформальными способами, иначе губернатору придется искать резервы в своем бюджете, как это случилось в Ростове-на-Дону, когда почти 300 миллионов рублей сегодня выплачено горнякам. Обычно мы находим либо генподрядчиков, либо акционеров и следим, чтобы арбитражный суд работал не в сторону акционеров, которые часто, к сожалению, находятся за пределами РФ», — сказал глава Роструда.

Он отметил, что необходимо плотнее работать с арбитражным управляющим, выплата 400 миллионов рублей долгов по зарплате в омском НПО «Мостовик» показала, что если работать «быстро и четко», то находятся резервы и принимаются положительные решения.