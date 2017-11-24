Центробанк работает над расширением льгот при страховании жизни. Об этом рассказал директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук во время онлайн-марафона «Деньги для дела» в Facebook.

«Это наша перспектива, это наше завтра, — сказал представитель ЦБ. — Мы бы хотели, чтобы страховые компании аккумулировали деньги населения по пенсионному страхованию, по страхованию жизни, на детей, на образование, на старость и чтобы эти затраты были отнесены на себестоимость. Я думаю, что в ближайшее время такие поправки в законы будут внесены, в эту сторону мы смотрим, думаем и работаем».

Страховщики в свою очередь выступают за расширение суммы, с которой возможен налоговый вычет при страховании жизни, сейчас налоговый вычет в накопительных и инвестиционных страховых программах существенно ниже, чем при других видах инвестирования.

Также прорабатывается вопрос о включении затрат на страхование в себестоимость для предпринимателей не только при обязательных видах страхования. «Если вид страхования обязательный, то расходы на страхования относятся на себестоимость. К сожалению, их не так много», — пояснил Жук.

В ряде случаев наличие страхования — преимущество для работодателя, подчеркнул представитель регулятора и пояснил, что включение страхования в социальный пакет может быть конкурентным преимуществом.