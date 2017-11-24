Антон Рахманов займет пост управляющего директора по развитию продуктового предложения блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что ключевой задачей Рахманова станут разработка и внедрение стратегии развития продуктовой и сервисной линейки для клиентов «Альфа Private».

Кроме того, в задачи Рахманова будут входить «руководство инвестиционным процессом в «Альфа Private», управление банковской продуктовой линейкой, построение эффективной системы мониторинга результативности управления портфелями клиентов «Альфа Private» и их рисками, а также участие в управлении проектами по реализации технологических решений, поддерживающих развитие продуктового предложения «Альфа Private», отмечают в Альфа-Банке.

Антон Рахманов имеет более чем 20-летний опыт работы с частным капиталом как в швейцарских, так и в российских компаниях. До прихода в Альфа-Банк он был директором в компании «Ренессанс Управление инвестициями», где управлял портфелем общим объемом 1,5 млрд долларов. После этого Антон возглавил УК «Тройка Диалог» («Сбербанк Управление активами»), где проработал более шести лет. Последний год был заместителем председателя правления по инвестиционным продуктам в группе компаний «Брокеркредитсервис».

«Мы уверены, что опыт и экспертиза Антона Рахманова как в сфере управления активами, так и в сфере развития продуктов и сервисов значимо поддержат задачи банка по эффективной реализации нашей стратегии работы с владельцами крупного частного капитала и их семьями», — отмечает руководитель блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка Катерина Милеева.



К непосредственным обязанностям в банке Рахманов приступит 15 декабря 2017 года.