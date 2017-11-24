Антон Рахманов займет пост управляющего директора по развитию продуктового предложения блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что ключевой задачей Рахманова станут разработка и внедрение стратегии развития продуктовой и сервисной линейки для клиентов «Альфа Private».
Кроме того, в задачи Рахманова будут входить «руководство инвестиционным процессом в «Альфа Private», управление банковской продуктовой линейкой, построение эффективной системы мониторинга результативности управления портфелями клиентов «Альфа Private» и их рисками, а также участие в управлении проектами по реализации технологических решений, поддерживающих развитие продуктового предложения «Альфа Private», отмечают в Альфа-Банке.
Антон Рахманов имеет более чем 20-летний опыт работы с частным капиталом как в швейцарских, так и в российских компаниях. До прихода в Альфа-Банк он был директором в компании «Ренессанс Управление инвестициями», где управлял портфелем общим объемом 1,5 млрд долларов. После этого Антон возглавил УК «Тройка Диалог» («Сбербанк Управление активами»), где проработал более шести лет. Последний год был заместителем председателя правления по инвестиционным продуктам в группе компаний «Брокеркредитсервис».
«Мы уверены, что опыт и экспертиза Антона Рахманова как в сфере управления активами, так и в сфере развития продуктов и сервисов значимо поддержат задачи банка по эффективной реализации нашей стратегии работы с владельцами крупного частного капитала и их семьями», — отмечает руководитель блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка Катерина Милеева.
К непосредственным обязанностям в банке Рахманов приступит 15 декабря 2017 года.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 2 648,27 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 299,01 млрд, кредитный портфель — 1 650,89 млрд, обязательства перед населением — 743,52 млрд.