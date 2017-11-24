Солид Банк снизил процентную ставку по программе «Рефинансирование», которая позволяет погасить потребительские кредиты в сторонних банках. Кроме того, часть средств (не более 20% от суммы задолженности) можно потратить на любые цели.

Теперь кредит без обеспечения выдается под 17—19,5% (вместо 20,5—21%) годовых, с обеспечением — под 14,5—16,5% (прежде — под 17%) годовых. Для сотрудников бюджетной сферы ставка варьируется от 14% до 18,5% (ранее — от 16% до 18,5% годовых) при отсутствии залога или поручительства, от 12,9% до 15,5% годовых — при их наличии (прежде действовала единая ставка 15,5% годовых).

Без обеспечения банк готов предоставить до 500 тыс. рублей госслужащим и до 300 тыс. рублей прочим клиентам. При наличии обеспечения максимальный размер займа может достигать 1 млн рублей. Срок заимствования ограничен пятью годами.

«Прежде размер процентной ставки определялся в зависимости от суммы кредита. Теперь на него влияет также срок заимствования: при оформлении договора на срок свыше трех лет действует пониженная ставка. Банк также пересмотрел размер надбавки за отказ от личного страхования. Если раньше она составляла 3 процентных пункта, то теперь устанавливается в зависимости от срока кредита: при сроке до трех лет значение осталось прежним, свыше трех лет — 5 процентных пунктов», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).