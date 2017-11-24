Банк «Уралсиб» приступил к обслуживанию карт международной платежной системы UnionPay Int. в своей эквайринговой сети и банкоматах. Об этом банк объявил в пятницу.

«Сеть банкоматов банка «Уралсиб» полностью раскрыта для обслуживания карт платежной системы UnionPay. В терминалах с возможностью бесконтактной оплаты также доступны бесконтактные платежи по картам UnionPay. В настоящее время идет раскрытие эквайринговой сети», — говорится в релизе.

Сервис соответствует международному стандарту EMV, что позволяет обеспечивать повышенный уровень безопасности операций, добавляют в банке.



«Банк «Уралсиб» продолжает развивать услуги торгового эквайринга, в том числе за счет расширения перечня принимаемых к обслуживанию платежных систем, — отмечает вице-президент «Уралсиба», начальник управления по работе с банками-партнерами Игорь Демчев. — Сервис является востребованным в первую очередь среди туристов и бизнесменов из КНР и будет доступен для использования не только предприятиями торговли — клиентами банка «Уралсиб», но и предприятиями — клиентами банков-партнеров, обслуживающимися на собственном процессинге банка «Уралсиб».