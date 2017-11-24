Минэнерго РФ сохраняет прогноз по цене на нефть в 2018 году на уровне между 50 и 60 долларами за баррель, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Я остаюсь при том мнении, что цена в следующем году будет между 50 и 60 долларами. Мы такие цены ожидали и на 2017 и на 2018 год», — сказал он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщал, что его ведомство намерено пересмотреть свои прогнозы по цене нефти в 2017 и 2018 годах в сторону их увеличения, так как в следующем году цена может превысить 50 долларов за баррель. В прогнозе МЭР говорилось, что министерство ожидает снижения стоимости нефти марки Urals с ноября, а в среднем в 2017 году она составит 49,9 доллара за баррель.

В 2018 году Минэкономразвития также ожидало постепенного снижения цены на нефть до 41,2 доллара за баррель.