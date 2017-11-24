Долю золота в международных резервах России целесообразно увеличивать, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на конференции «Рынок драгоценных металлов».

«Каждая страна сама для себя определяет, что является для нее максимальным значением золота в резервах. Банк России и другие страны делают прогнозы, исходя из текущей ситуации, корректировки будут всегда. Для России есть смысл продолжать увеличивать абсолютное значение золота в резервах", — сказал Швецов.

Запасы золота в резервах РФ за сентябрь 2017 года увеличились на 2% и на 1 октября составили 1 тыс. 779,12 т, следует из данных ЦБ. Доля золота в резервах по итогам сентября составляет 17,33%.