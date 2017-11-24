Эксперты подвели итоги первой банковской конференции «Маркетинг и продажи финансовых услуг», которая прошла 16—17 ноября 2017 года в Минске. Мероприятие объединило профессионалов из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Таджикистана.

«Финансовый супермаркет Банки.ру сумел за короткое время направить в российские банки потенциальных клиентов на вклады и кредиты в объеме, который сможет сгенерировать не каждый банк. Например, из 111 тысяч промокодов на вклады в банках была открыта 71 тысяча вкладов (конверсия составила 64%, средний чек — 680 тысяч рублей). Для этого от банка потребовалось предоставление улучшенных условий для вкладов, а от Банки.ру — промостраница, генерация промокода, PR-поддержка. Однако если внутренние процессы банка не позволяют оперативно обработать заявку, сделка зачастую не состоится. Поэтому важно плотное взаимодействие между банком и финансовым супермаркетом», — прокомментировала директор по маркетингу Банки.ру Юлия Ананьева.

По словам директора по маркетингу программы «Спасибо от Сбербанка» Сбербанка Романа Синенко, лояльность клиентов позволяет увеличить частоту покупок, средний чек и привлечь новых клиентов. «Привлечь клиента важно, но еще важнее его удержать. Пример успешного удержания клиента: добавка процентов тем клиентам, которые оставляют деньги на счетах, а также активно пользуются банковскими продуктами. Главное, чтобы для клиента все было просто и прозрачно — один потраченный рубль равен одному баллу вознаграждения. Один из трендов программ лояльности — создание маркетплейсов (путешествия, впечатления, маркеты и другое). Коалиционные программы выигрывают у монобрендовых программ», — считает он.

«Клиентам не просто важно, но даже критично, как к ним относится их банк. Потому что первично многие приходят в банк не по рекламе и не из-за уникальных продуктов, а по рекомендации (35% новых клиентов). А если разобраться, почему люди готовы рекомендовать обслуживание в данном банке, то окажется, что они тоже исходят не из продуктов или расценок, а из человеческого отношения к ним со стороны сотрудников банка. Популярность местных банковских отделений (и человеческого общения) по-прежнему очень высока. До 70% клиентов предпочитают получать услуги в отделениях банка, а не дистанционно. Среди российских клиентов очень популярны банковские услуги в цифровой форме, а принудительный перевод клиентов на диджитал-каналы обслуживания очень часто приводит к тому, что клиент вообще уходит из банка», — заявил руководитель Центра по работе с клиентскими впечатлениями Промсвязьбанка Станислав Скалозуб.

II Международная конференция «Маркетинг и продажи финансовых услуг» состоится 15—16 ноября 2018 года. Заявки на участие в мероприятии принимаются на info@kgmaximum.com или по телефону: +375 (29) 690-50-34.