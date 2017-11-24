Банк «Россия» предлагает оформить карту Национальной платежной системы «Живые деньги» категории «Мир премиальная».



Плата за обслуживание взимается ежемесячно в размере 100 рублей, при среднедневном остатке на счете карты или совершении операций по оплате товаров или услуг в расчетном месяце в размере не менее 30 000,01 руб. плата не берется.

По карте предусмотрен кешбэк в размере 1% при условии совершения безналичных операций в течение расчетного месяца на сумму от 3 000,01 рубля. Максимальная ежемесячная сумма возврата — 3 000 рублей.

По тарифу «Живые деньги» производится начисление процентов на остаток средств на картсчете. При сумме операций по оплате товаров и услуг в течение расчетного месяца на сумму от 3 000,01 начисляется 3% годовых, 6% годовых — при выполнении одновременно следующих условий: совершение безналичных операций на сумму от 30 000,01 рубля и поддержание среднедневного остатка на счете от 30 000,01 рубля, но не более 300 000 рублей.

Комиссия в устройствах банка при снятии наличных в месяц до 30 000 рублей не взимается, от 30 001 рубля до 500 000 рублей составит 1%, минимум 150 рублей, свыше 500 000 рублей — 5%, минимум 150 рублей. В банкоматах и кассах сторонних банков плата составляет 1%, минимум 150 рублей при сумме операции до 500 000 рублей в месяц, свыше — 5%, минимум 150 рублей.

«Стоит отметить, что по данной карте предусмотрены бесконтактная технология оплаты товаров и услуг, а также возможность оплаты проезда в метрополитене Санкт-Петербурга», — добавляет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.