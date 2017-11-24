Банк «Россия» предлагает оформить карту Национальной платежной системы «Живые деньги» категории «Мир премиальная».
Плата за обслуживание взимается ежемесячно в размере 100 рублей, при среднедневном остатке на счете карты или совершении операций по оплате товаров или услуг в расчетном месяце в размере не менее 30 000,01 руб. плата не берется.
По карте предусмотрен кешбэк в размере 1% при условии совершения безналичных операций в течение расчетного месяца на сумму от 3 000,01 рубля. Максимальная ежемесячная сумма возврата — 3 000 рублей.
По тарифу «Живые деньги» производится начисление процентов на остаток средств на картсчете. При сумме операций по оплате товаров и услуг в течение расчетного месяца на сумму от 3 000,01 начисляется 3% годовых, 6% годовых — при выполнении одновременно следующих условий: совершение безналичных операций на сумму от 30 000,01 рубля и поддержание среднедневного остатка на счете от 30 000,01 рубля, но не более 300 000 рублей.
Комиссия в устройствах банка при снятии наличных в месяц до 30 000 рублей не взимается, от 30 001 рубля до 500 000 рублей составит 1%, минимум 150 рублей, свыше 500 000 рублей — 5%, минимум 150 рублей. В банкоматах и кассах сторонних банков плата составляет 1%, минимум 150 рублей при сумме операции до 500 000 рублей в месяц, свыше — 5%, минимум 150 рублей.
«Стоит отметить, что по данной карте предусмотрены бесконтактная технология оплаты товаров и услуг, а также возможность оплаты проезда в метрополитене Санкт-Петербурга», — добавляет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.
АО «АБ «Россия» — крупный банк, головной офис которого базируется в Санкт-Петербурге. Кредитная организация располагает развитой сетью подразделений и представлена в различных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе. Банк известен хорошими отношениями акционеров с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Ориентирован преимущественно на обслуживание крупных корпоративных клиентов, в числе которых предприятия Северо-Западного региона, структуры «Северстали», «Газпрома» и др. Является одним из маркетмейкеров денежного рынка.
На текущий момент бывший председатель совета директоров АБ «Россия» и один из крупнейших российских бизнесменов (совладелец СГ «Согаз», «Tele2 Россия», «Национальной медиа группы», «СТС Медиа») Юрий Ковальчук напрямую, а также через ЗАО «АБР Менеджмент» и долю его супруги Татьяны Ковальчук контролирует 42,28% акций банка. Известный бизнесмен, участник списка Forbes (топ-10 российских миллиардеров 2015 года) и гражданин Финляндии Геннадий Тимченко владеет 10,421% акций. Николай Шамалов через ЗАО «АБР Менеджмент» контролирует 10,247%. Михаил Шеломов через ООО «Акцепт» и ООО «Платинум» контролирует в совокупности 8,404% акций, Иван Миронов через ООО «Оберон Истейт» — 6,001%. Основной владелец металлургической корпорации «Северсталь» Алексей Мордашов через ООО «Севергрупп» контролирует 5,825%. Татьяна Свитова владеет 5,358% акций опосредованно через ООО «Оверпас-Инвест». Сергей Ролдугин — 3,223%, ООО «Релакс» (бенефициар — Светлана Кривоногих) — 2,950%. ООО «Газпром инвестгазификация» — 2,207%, ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» — 1,144% акций. Остальные акции (1,940%) распределены между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 775,86 млрд рублей (16-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 81,93 млрд, кредитный портфель — 366,43 млрд, обязательства перед населением — 67,73 млрд.