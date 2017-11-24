Платежный агрегатор «Яндекс.Денег» «Яндекс.Касса» запустил новую технологическую платформу. «С ее помощью компании теперь могут подключить прием онлайн-платежей еще быстрее, чем раньше, использовать систему офферов для увеличения продаж и получать ключевую бизнес-аналитику», — отмечается в сообщении системы «Яндекс.Деньги».

В основе технологической платформы «Яндекс.Кассы» лежит новый API. Через него можно настроить прием платежей с банковских карт, из электронных кошельков, со счетов мобильных номеров, через интернет-банкинги и другими популярными способами. API позволяет также подключить специальные функции «Кассы» — например, привязку банковских карт, холдирование и возврат денег, поддержку онлайн-кассы. Компания может использовать сразу все возможности или только некоторые. Подключение происходит в режиме «одного окна» — по единому техническому протоколу. Благодаря этому для платежей время подключения сокращается в полтора раза, для специальных функций — в три раза.

В «Яндекс.Кассе» появился также новый инструмент для привлечения интернет-магазинами и другим сервисами новых покупателей — офферная система. Чтобы воспользоваться этой опцией, нужно загрузить в «Кассу» оффер — к примеру, подарок за покупку или скидку на товары. Пользователь увидит это спецпредложение после того, как через «Кассу» оплатит заказ на любой другой онлайн-площадке. Касса показывает людям офферы в зависимости от их личных предпочтений — для этого она применяет технологии на базе машинного обучения. Магазин платит вознаграждение «Кассе», только если покупатель зайдет на его сайт и использует оффер. Если затем человек сам вернется в магазин, уже без оффера, снова платить за это не придется. «Тесты показали, что офферная система помогает небольшим интернет-магазинам повысить продажи в среднем на 20%», — подчеркивают в «Яндекс.Деньгах».

Кроме того, клиенты «Яндекс.Кассы» теперь могут посмотреть в «Личном кабинете» аналитику по платежам за любой период: общую выручку, количество продаж, средний чек и суммы возвратов.



Как подчеркивают в компании «Яндекс.Деньги», сейчас «Яндекс.Касса» — крупнейший в России платежный агрегатор. На начало 2017 года 29,6% сайтов Рунета принимали платежи именно через «Кассу», ближайший показатель у конкурентов — 10,3% у «Робокассы». «Встроенная офферная система делает «Кассу» единственным в России агрегатором с собственной маркетинговой технологией для клиентов, а новое API выводит технологии «Кассы» на международный уровень», — говорится в сообщении «Яндекс.Денег».

