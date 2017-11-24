Платежи через портал госуслуг недоступны из-за технических работ. Об этом сообщили в кол-центре сервиса.

«В данный момент сервис системы государственных и муниципальных платежей недоступен. Подпишитесь на разовое уведомление: когда работа сервиса восстановится, информация о начислении будет отправлена вам на почту или на телефон», — говорится в объявлении, которое стало появляться на сайте с 9:00 мск при попытке оплаты пошлин.

В кол-центре портала сообщили, что в течение дня все будет исправлено, но точной информации о восстановлении работы сервиса нет.

«На портале ведутся технические работы, приносим извинения за доставленные неудобства. Просто зайдите позже, в течение дня все должно исправиться. Точной информации, когда все наладится нет, обновляйте информацию», — заявили в кол-центре.

На момент публикации материала портал Банки.ру ожидает ответы на запрос в «Ростелеком» и Минкомсвязи.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

