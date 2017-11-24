Минфин РФ предлагает отменить необходимость представления паспорта при покупке дорогих ювелирных изделий с помощью банковской карты. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Сейчас порог при оплате драгоценностей наличными составляет 40 тыс. рублей, при оплате банковской картой — 100 тыс. (аналогичное правило действует при обмене наличной валюты в операционной кассе банка).

«Мы считаем, что если человек платит карточкой, то он уже прошел идентификацию, тогда нет необходимости дополнительные документы предъявлять. И мы говорим только про ювелирные изделия», — сказал он.