ЦБ установил официальные курсы валют с 25 ноября. Курс доллара повысился на 6,96 копейки, составив 58,5318 рубля (58,4622 рубля на 24 ноября). Курс евро увеличился на 15,26 копейки, до 69,3309 рубля (69,1783 рубля на 24 ноября).



Рубль стабилизировался в районе отметки 58,5 в паре с долларом на фоне приближающегося налогового периода, отмечают аналитики Нордеа Банка. По их прогнозу, умеренная поддержка от продаж валютной выручки может сохраниться до 28 ноября, когда будет выплачиваться налог на прибыль.

«После окончания поддержки от налогового периода внимание рынка будет смещаться на ожидания относительно предстоящей встречи ОПЕК 30 ноября. Официальные подтверждения намерений продлить соглашение способны добавить определенного позитива нефтяному рынку и умеренно поддержать рубль», — говорится в аналитическом обзоре.

Рынки ждут продления ограничений в добыче на весь 2018-й против нынешнего дедлайна до марта будущего года, продолжает аналитик FxPro Александр Купцикевич. При этом для нефти рост спроса в США важнее сокращений ОПЕК, отмечает он.

«Зачастую запасы нефти в США разворачиваются к росту в сентябре-октябре после окончания сезона отпусков и поездок. Но в этом году тренд на сокращение запасов остаtтся в силе с конца апреля, снизив запасы за это время на 14%, и сделав их на 6.5% ниже по сравнению с годом ранее», — указывает аналитик.



Рост спроса на нефть хотя и не обещает прекрасных перспектив для рубля на фоне потери краткосрочной привязки к нефти, но все же настраивает на позитивный лад, отмечает Купцикевич.

«Без нефти рубль копирует динамику спроса на рисковые активы, на которые положительно влияют сильный спрос в США и других странах: весь мир сейчас переживает редкую фазу синхронного ускорения роста крупнейших экономик», — заключает эксперт.