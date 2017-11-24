Тинькофф Банк привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующее постановление № 17-13309/3110-1 было вынесено Банком России 1 ноября текущего года и вступило в силу 24 ноября, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Кредитная организация (и/или ее руководитель — в уведомлениях ЦБ это не уточняется) привлечена к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в которой речь идет о незаконных, но не подпадающих под Уголовный кодекс действиях по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Такое правонарушение, согласно КоАП, для должностных лиц влечет наложение административного штрафа в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, для юридических лиц — штраф в 30—50 тыс. рублей. Как можно понять из используемых в номере постановления цифр, банку и/или его руководителю вменен штраф.

В октябре 2015 года ЦБ впервые опубликовал на своем сайте сообщение о привлечении кредитной организации и/или ее руководителя к административной ответственности за нарушение требований закона «О кредитных историях». Это был Альфа-Банк, который тогда и впоследствии еще раз был наказан также по статье 14.29 КоАП.

Помимо Тинькофф Банка и Альфа-Банка за нарушение закона «О кредитных историях» к административной ответственности привлекались Сбербанк, «Бинбанк Диджитал» (по нескольку раз) и Газэнергобанк по статье 15.26.3 КоАП (за неисполнение в установленный срок обязанности по подтверждению и представлению в бюро кредитных историй исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории), а также Уральский Банк Реконструкции и Развития по статье 14.29.

Как следует из сообщений регулятора, также предусмотрена возможность привлечения им банков к административной ответственности за нарушение закона «О кредитных историях» по статье 5.53 КоАП — за незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению и/или распространению информации, составляющей кредитную историю.



Кроме того, Банк России публикует сведения (существенно более часто) о привлечении кредитных организаций или их должностных лиц к административной ответственности за нарушение «антиотмывочной» статьи КоАП.