Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,18 млрд рублей у банков «Западный» и «Донинвест», сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ОАО банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест» Александра Григорьева, председателя правления ООО КБ «Донинвест» Аллы Калитванской, ее первого заместителя Светланы Гуленковой, вице-президента ООО КБ «Донинвест» Дениса Волчкова, а также Оксаны Ермаковой и Рината Юсупова», — говорится в релизе.



Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении. По версии следствия, с декабря 2013 года по сентябрь 2014-го в Москве и в Ростове-на-Дону злоумышленники по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, оформленным на подставных лиц.

«Кроме того, они осуществили фиктивную сделку по продаже здания в городе Симферополе, в действительности принадлежавшего одной из коммерческих организаций. В результате были похищены денежные средства, принадлежащие ОАО банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест», в размере, превышающем 2,18 миллиарда рублей.В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество в сумме свыше 2,52 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело направлено в Ленинский суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении их сообщников, скрывшихся от следствия, продолжается, добавили в Генпрокуратуре.

