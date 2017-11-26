АвтоКредитБанк изменил ставки по вкладам.

ООО «АвтоКредитБанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, сконцентрировавший свою деятельность в Республике Татарстан. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады и розничное кредитование. Базовым источником финансирования деятельности выступают средства корпоративных клиентов (44,8%) и собственный капитал (35%).

Конечными бенефициарами банка является группа лиц, объединенная родственными связями, — Фоат, Альфира и Рияз Комаровы, совместно владеющие и контролирующие 78,48% долей общества, а также Ильшат Фардиев (5,35%), Рустем Тахаутдинов (4,03%), Светлана Галлямова (2,68%), Кадрия Галеева (1,61%), Альберт Шакирзянов (1,27%), Ильсия Инсаф (1,20%), Рамзия Абубакирова (0,63%), Ренат Муслимов (0,59%), Резеда Абубакирова (0,48%), Фаяз Шакиров (0,30%), Равиль Заляев (0,29%), Ильсеяр Нуруллина (0,27%). Остальные 2,82% акций распределены между миноритариями, владеющими менее чем по 1% голосов.

По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1,47 млрд рублей (455-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,46 млрд, кредитный портфель — 0,79 млрд, обязательства перед населением — 0,32 млрд.