Фондовые площадки Азии завершили торги пятницы положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,12% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 550,85 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,53%, до 29 866,32, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,06%, до 3 353,82 пункта. Сингапурский Straits Times Index повысился на 0,55% и завершил сессию на отметке 3 442,15. Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,28%, до 2 544,33 пункта.