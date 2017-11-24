Вице-премьер Ольга Голодец раскритиковала программу «Цифровая экономика» за безграмотные формулировки с точки зрения трудового законодательства. Об этом она заявила в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. По ее словам, программа не была согласована с Минтрудом РФ.

«Я просто беру текст программы, он не проходил визирование в Министерстве труда, я не знаю, как это может быть. Здесь огромный блок, связанный с развитием трудовых и социальных отношений. Здесь формулировки, которые к жизни никакого отношения не имеют. Например: «Не менее 60% компаний на рынке труда используют персональную траекторию развития вместо трудовых книжек». Как это вообще пересекается? Это текст из программы, это документ. Как вот такой документ может появиться?» — заявила Голодец.

«Понимаете, есть элементарная система профессионализма, в том числе и цифровая. — добавила Голодец. — Это же просто элементарная неграмотность. То, что здесь написано, это просто неграмотные люди писали».

Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов сообщил, что Минэкономразвития подготовило план-график корректировки программы «Цифровая экономика» по направлению «Кадры для цифровой экономики».

«С учетом совещания у Ольги Юрьевны (Голодец. — Прим. ред.), с учетом поручения, которое Министерство экономического развития получило на подкомиссии по цифровой экономике, нами был подготовлен план-график корректировки программы «Цифровая экономика» в части направления «Кадры» («Кадры для цифровой экономики». — Прим. ред.)», — заявил Шипов на заседании РТК, отметив, что основная задача плана-графика — учесть мнение всех заинтересованных сторон.