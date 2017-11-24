Показатели достаточности капитала основных банков РФ были стабильными в сентябре, если не считать санируемых «Открытия» и Бинбанка, при этом некоторые банки не соблюдали требования с учетом надбавок либо рискуют нарушить их в следующем году, когда такие требования увеличатся. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за девять месяцев 2017 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Десять системно значимых банков из одиннадцати (кроме «Открытия») выполняли в сентябре установленные для них требования к капиталу с учетом надбавок (показатель базового капитала — 6,1%, основного капитала — 7,6% и общего капитала — 9,6%. — Прим. Банки.ру), констатирует Fitch. Однако двум системообразующим банкам необходимо улучшить некоторые из своих показателей в IV квартале 2017 года, чтобы по-прежнему соблюдать требования с учетом надбавок в 2018 году (минимальный уровень достаточности базового капитала 7%, основного капитала — 8,5%, общего капитала — 10,5%), пришло к выводу агентство по итогам анализа сентябрьских данных. Так, в сентябре у Промсвязьбанка показатель базового капитала составлял 6,5%. У Московского Кредитного Банка показатель базового капитала находился на уровне 6,9%, но уже увеличен примерно на 120 базисных пунктов (1,2 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) за счет вторичного публичного размещения акций.

Кроме того, четыре банка из выборки, не имеющие системной значимости (без учета банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации), имели в сентябре показатели капитала выше минимальных требований к капиталу, но не выполняли регулятивных требований по надбавкам. Это Алмазэргиэнбанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Московский Индустриальный Банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк. Неспособность выполнить требования по надбавкам к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, напоминают в Fitch. Уралтрансбанк нарушал минимальные требования не только к надбавкам, но и к основному капиталу (5,3%, согласно отчетности, при минимальном требовании в 6%). Насколько известно Fitch, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Уралтрансбанк согласовали с ЦБ РФ планы финансового оздоровления для восстановления их капитализации, при этом определенные этапы этого плана должны быть реализованы в течение следующих нескольких месяцев, а неспособность обеспечить достижение предусмотренных планом задач может привести к вмешательству регулятора.

По оценкам аналитиков, на конец девятимесячного отчетного периода запас капитала (без учета потенциальной прибыли) у 23 банков из выборки (без учета тех, которые нарушают нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу), а пять могли абсорбировать менее 1%. Последние – это Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса, Уралтрансбанк, УБРиР, Алмазэргиэнбанк и Московский Индустриальный Банк. О последнем в обзоре в числе прочего сообщается, что он имеет невысокий запас ликвидности (5% от суммарных активов, покрытие клиентских счетов на 6%).

Помимо ситуации с капитализацией и ликвидностью банков агентство Fitch в своем отчете анализирует сентябрьскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском и государственном фондировании, в том числе от ЦБ, и финрезультаты крупнейших банков РФ.