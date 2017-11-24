Взрыв прогремел в мечети в населенном пункте Равда, расположенном на севере Синайского полуострова в Египте, сообщает Sky News Arabya.

Телеканал со ссылкой на источники в спецслужбах отмечает, что атака началась со взрыва бомбы в мечети, после чего боевики на четырех внедорожниках открыли огонь по прихожанам.

Корреспондент в эфире телеканала заявил, что жертвами нападения стали около 50 человек. Источники телеканала уточнили, что основная часть погибших — гражданские лица, однако среди жертв теракта есть и военные. Издание Bild со ссылкой на египетские власти сообщает о 25 погибших.

Al-Jazeera со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Египта отмечает, что пострадали в результате случившегося по меньшей мере 75 человек.

Пресс-служба российского консульства в Египте сообщила, что не располагает пока информацией о том, если ли среди погибших или пострадавших в результате теракта граждане России.